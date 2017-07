Hoeveel topman Marc Descheemaecker nu écht verdient bij De Lijn

In november 2013 stapte Marc Descheemaecker op als gedelegeerd bestuurder van de NMBS. Bij de Europese verkiezingen van 24 mei 2014 was hij lijstduwer voor de N-VA. Hij raakte niet verkozen maar kreeg vervolgens een mandaat in verschillende raden van bestuur. Zo werd hij bij openbare vervoersmaatschappij De Lijn voorzitter van de raad van bestuur en ondervoorzitter van het Auditcomité.

