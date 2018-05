Hoeveel moet u sparen om hetzelfde pensioen te krijgen als een ambtenaar?

Op 16 mei staken en betogen de onderwijsvakbonden in Brussel tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. Sinds de start van de federale regering in oktober 2014 zijn stakingen, betogingen en acties tegen de pensioenplannen vaste prik. Aanleidingen zijn er genoeg: het optrekken van de pensioenleeftijd tot 67 jaar, minder mogelijkheden voor vervroegd pensioen, minder gelijkgestelde periodes voor een pensioencarrière, een pensioensysteem met punten, discussie over een lijst met zware beroepen enzovoort. De aankondiging van een eventuele nieuwe maatregel volstaat vaak al om de vlam in de pan te laten slaan.

...