Zijn dit de eerste barsten in het gesloten bastion van de onderzoekswereld? Al jarenlang voel ik mij als voorzitter van Animal Rights een roepende in de woestijn. De oproep van KU leuven professor Adrian Liston aan dierenactivisten om 'niet tegen maar met ons te communiceren' komt dan ook als geroepen.

Want wat is er nu aan de hand? Om hoeveel proefdieren gaat het nu eigenlijk? En lijden de dieren in laboratoria?

In België gaat het om maar liefst een half miljoen proefdieren die gebruikt worden in experimenten. Nog eens honderdduizenden proefdieren worden opzettelijk gefokt maar worden niet gebruikt in proeven. Ze dienen slechts als tussengeneratie om genetisch gemanipuleerde diermodellen te ontwikkelen, of worden als onbruikbaar beschouwd omdat ze van het verkeerde geslacht zijn, of andere gebreken vertonen. Deze dieren worden gedood en vernietigd, zonder meegeteld te worden in de jaarstatistieken.

'Hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg op peil blijft, zonder dat dit ten koste gaat van proefdieren?'

En niet alleen muizen maar ook honden, katten en apen worden gebruikt in de Belgische laboratoria. En helaas, nergens in Europa lijden proefdieren zo ernstig als in ons landje. Uit de jaarstatistieken blijkt dat meer dan 20% van de proefdieren in Vlaanderen 'ernstig ongerief' ondervindt. Dat betekent dat 1 op 5 proefdieren onderworpen wordt aan proeven die gepaard gaan met stress, angst en pijn van de hoogst mogelijke graad. In het Brusselse Gewest ligt het aantal zelfs nog hoger: hier lijden 1 op de 3 proefdieren ernstig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan ingrijpende operaties, het toebrengen van elektrische schokken, het opsluiten of isoleren van dieren in kooien zonder bewegingsvrijheid.

Wie de recente undercoverbeelden heeft gezien in het proefdiercentrum van de VUB begrijpt direct dat er dringend verandering nodig is in de Belgische proefdierensector. De vraag luidt: hoe zorgen we dat onze gezondheidszorg op peil blijft, zonder dat dit ten koste gaat van proefdieren?

De Nederlandse overheid heeft verschillende studies laten uitvoeren waaruit blijkt dat proefdieren niet hoeven te lijden voor het ontwikkelen van medicijnen of nieuwe behandelmethoden. Het komt erop neer dat de ontwikkeling van dierproefvrije technieken een vlucht kan nemen met een financiële injectie. Investeer jaarlijks 37 miljoen euro over een periode van 8 jaar en je kunt het aantal dierproeven halveren .

Het gaat dus grotendeels om prioriteiten stellen.

Creëer een uniek verbond tussen dierenorganisaties, gezondheidsfondsen, universiteiten, bedrijven en overheden om daadwerkelijk de financiële blokkades weg te nemen. Maak samen werk van de vervanging van dierproeven. Verlaat je bastion. Dat is communicatie.

Nadine Lucas is voorzitter Animal Rights