Hoe verkopers kansen missen door verdoken racisme: 'In Vlaamse winkels is de blanke man koning'

Voor blanke Belgen sloven verkoopsters zich veel meer uit dan voor klanten van vreemde origine. Dat blijkt uit zeshonderd praktijktests in Vlaamse en Brusselse kledingzaken. Niet alleen is die verdoken discriminatie nefast voor hun imago, het kost winkeliers ook handenvol geld. 'Bedrijven onderschatten de impact van de mond-tot-mondreclame in de allochtone gemeenschap', klinkt het.