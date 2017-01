Hoe revolutionair is partijprogramma van PVDA?

Er is de afgelopen dagen veel gezegd over de PVDA. Daarbij werd vaak stilgestaan bij het verleden van de partij, en in welke mate ze dat van zich heeft weten af te schudden. Over het partijstandpunten of de boeken van voorzitter Peter Mertens ging het niet of nauwelijks.

De Ochtend op Radio 1 vroeg politicoloog Carl Devos daarom om in het partijprogramma van de partij te duiken. Op basis daarvan wil hij de partij niet extremistisch noemen. 'Als je dat bekijkt als revolutionair, dan is dat een zeer soft programma', stelt hij, al geeft hij ook aan dat zo'n beoordeling altijd wat subjectief is: sommige voorstellen kunnen als radicaal ervaren worden, als je je aan de rechterzijde van het politieke spectrum bevindt.

'Van voorstellen in de richting van het nationaliseren of collectiviseren van privé-vermogen is in het programma geen sprake. Dit is een vrij pragmatisch en reformistisch programma dat helemaal niet radicaal is', stelt Devos die wat fiscaliteit betreft zelfs overeenkomsten ziet met de dual income tax van CD&V.

De afgelopen dagen was er ook kritiek dat de partij populistisc zou zijn. 'Je vindt populitistische trekje terug in de communicatie', oordeelt Devos. 'Als voorbeeld geeft hij hoe de partij vaak praat over 'de politieke elite die te veel centen verdient'.

Dat de partij door sommigen zo hard wordt aangepakt op het verleden en uitspraken over het regime van Fidel Castro, hangt volgens Devos ooksamen met de verkiezingen die eraan komen in 2018.

De inhhoudelijk afkeer is oprecht, stelt hij, maar hij ziet ook een electorale strategie. 'Langs rechterzijde wil men vermijden dat de progressieve frontvorming -bijvoorbeeld in Antwerpen- sterker wordt.'

'Met die uitspraken waarin de partij gevaarlijk wordt genoemd, wordt ook een signaal gegeven naar de kiezers van de andere partijen.'

Devos verwijst hier ook naar de conclusie van filosoof Maarten Boudry in een opiniestuk als reactie op een stuk van Peter Mertens: 'Als de SP.A met dit soort sujetten in zee gaat, kan ze fluiten naar mijn stem. En ik ben wellicht niet de enige.'

PVDA: 'Geen sprake van steuntekst aan dictatoriaal regime van Noord-Korea'

Als een van de redenen hiervoor verwijst Boudry naar publicaties op en screenshots van de site Solidnet.org waarop ook de naam van de Workers Party Belgium te zien was. Op Twitter ontstond een welles-nietes-discussie of de partij nu wel of niet gesteund had, waarbij beide zijden elkaar ervan beschuldigden leugens te verspreiden.

David Pestieau, ondervoorzitter van PVDA, geeft vandaag op De Wereld Morgen, de volgende verklaring voor de screenshots van Boudry.

'Solidnet laadt haar bijdragen zelf op (upload), en heeft zich de (slechte) gewoonte toegemeten om alle multilaterale resoluties toe te wijzen aan het land waar de ontmoeting plaatsgrijpt, inbegrepen de resoluties die noch geschreven noch ondertekend zijn door de partij in kwestie', schrijft Pestieau.

'De website Solidnet draait op Joomla CMS 1.5, en dat systeem genereert automatisch de woorden "written by" voor alle documenten die worden opgeladen, zo wordt ons ondertussen door verschillende webdevelopers bevestigd. Daarmee is ook dat mysterie opgelost. De PVDA heeft die teksten niet geschreven, niet opgeladen op de site, en niet ondertekend. Er is dus geen sprake van een steuntekst aan het dictatoriaal regime van Pyongyang die door de PVDA zou zijn geschreven of ondertekend.'

UPDATE:

Maarten Boudry is niet onder de indruk van de uitleg van David Pestieau. 'Dat de woorden "Written by" automatisch door de site gegenereerd worden, zij het enkel in de PDF-weergave, had ik zelf al lang gesignaleerd op Twitter. Daar komt de PVDA nu zelf eindelijk achter, na de lasterlijke beschuldiging van de voorzitter dat ik die woorden zelf zou hebben eronder geplakt. Dat is wel het toppunt van ironie. Maar dat is allemaal het punt niet. Het punt is dat die tekst door de account van "Workers' Party of Belgium" is geüpload, niet door de admin-account van Solidnet (want die heet "The SolidNet Team"). De tekst die er nu staat, staat daar dus in naam van PVDA', reageert Boudry. 'En ook nu nog staat hun naam eronder, bij de ondertekenaars, en in de titel van het bestand. In de Engelse versie staat "draft", in de Franse niet.'

'Zelfs als hun verhaal over Solidnet klopt, moeten ze hun aangbrande congresdocumenten maar niet doorsturen naar Solidnet, als ze niet willen dat die in hun naam online komen.'

Boudry verwijst nogmaals naar de account van de Workers Party Belgium op de site. 'Daar staan zelfs hun meest recente persmedededelingen en resoluties op, bijvoorbeeld over CETA. En dat zou allemaal zonder medeweten van de partij online gezet zijn door Griekse communisten, in hun naam? Wie gelooft dat?'

Socialisten verdeeld over samenwerking

Ondertussen zijn het in Vlaanderen ondertussen vooral de socialisten die vragen krijgen over een mogelijke samenwerking met de PVDA. Daarover zijn verschillende geluiden te horen, meldde De Morgen gisteren. Onder meer oud-voorzitter Bruno Tobback en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte zijn nieteen gewonnen voor een kartel of een structurele samenwerking. Voorzitter John Crombez en Antwerps kopstuk Tom Meeuws zien er minder graten in om de krachten te bundelen.

Het is voor de socialisten een moeilijke knoop, want een versnippering van de krachten op links, speelt de huidige regeringspartijen in de kaart. Zeker omdat CD&V-voorzitter Wouter Beke al aangaf 'dat het partijprogramma van CD&V onverenigbaar is met extremen'.

Ook bij Open VLD zien ze een samenwerking niet zitten. 'Hoeveel keer nog moet de geschiedenis het failliet van het marxisme bewijzen', vragen ze zich daar af.