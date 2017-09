Hoe PVDA Sanders en Corbyn achterna wil: 'Topdownpolitiek werkt niet meer'

Om zijn programma en actieplan voor de verkiezingen van 2018 en 2019 uit te werken, wil de PVDA rechtstreeks de dialoog aangaan met tienduizenden Vlamingen, over de thema's die hen het meest na aan het hart liggen. 'Het is niet omdat iets elke dag op tv is, dat het ook het belangrijkste is in de leefwereld van de mensen'.