Hoe gevaarlijk is spyware? 'Een simpel advies: neem je telefoon nooit mee de badkamer in'

Toen zijn smartphone werd gestolen en de politie hem niet verder kon helpen, wist Anthony van der Meer (23) wat zijn afstudeerproject aan de kunstacademie zou worden: een film over het tweede leven van een gestolen telefoon. Hij liet zijn nieuwe toestel bewust stelen en hield de dief via een spionageapp dagenlang in de gaten. Hij filmde de man, maakte foto's van hem, luisterde zijn gesprekken af en volgde zijn ontmoetingen. Inmiddels is Van der Meers film Find My Phone al door meer dan 6 miljoen mensen over de hele wereld bekeken.

