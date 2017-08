Het wordt warm onder de voeten: 'Klimaatverandering zal nog veel slachtoffers maken. Ook bij ons'

Eerst de feiten. Vorige week stelde een rapport van de Amerikaanse overheidsdienst NOAA dat 2016 het warmste jaar was sinds het begin van de metingen. Ook 2017 lijkt een recordjaar te zullen worden. De voorbije weken werden grote delen van Zuid-Europa geteisterd door Lucifer, een extreme hittegolf met temperaturen ver boven de 40 graden Celsius. Het Europese record van enkele jaren geleden, 48 graden in Athene, werd net niet gebroken. In de Balkan liepen zelfs 's nachts de temperaturen op tot 30 graden en meer. In Lazio en Umbrië moest de Italiaanse overheid de noodtoestand uitroepen wegens een dreigend tekort aan drinkwater.

