Het verhaal van Dries Coolens, oostfronter: 'De oorlog is nog lang niet voorbij. België is nog niet kapot'

De wederwaardigheden van de Vlaamse oostfronters hebben niet alleen in eigen land belangstelling gewekt. Ook de Britse historicus Jonathan Trigg mag zich stilaan een specialist noemen. Trigg is een ex-militair (hij diende in Noord-Ierland, Bosnië en het Midden-Oosten) die zich omschoolde tot historicus. Inmiddels is hij auteur van een snel groeiend aantal boeken over de Tweede Wereldoorlog. De buitenlandse vrijwilligers in dienst van Hitler dragen zijn bijzondere aandacht weg. Hij schreef al over Hitler's Gauls (de Franse SS'ers), Hitler's Jihadi's (de moslims bij de SS), Hitler's Vikings (de Scandinaven) en natuurlijk ook over Hitler's Flemish Lions.

