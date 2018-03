Het laatste diner van Hugo Claus: Erwin Mortier herdenkt de meester

Op 19 maart 2008 stapte schrijver Hugo Claus in een taxi voor een laatste rit. Op verzoek van Knack keert collega en vriend Erwin Mortier terug naar die finale dagen in de schemer. 'Er bleef altijd een kern van luciditeit bestaan in al die nevel. Tot de beestjes in zijn hoofd van kleur begonnen te veranderen.'