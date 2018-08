'Het is beter om gewoon afstand te nemen van homo- en vrouwonvriendelijke passages in de Bijbel'

'Neen, dat zei de paus niet,' zei bisschop Bonny op het journaal van maandag 27 augustus. 'En neen zo staat het niet in de Bijbel.' De bisschop was op de buis omdat het publiek meende dat de paus had geopperd dat kinderen met mogelijk homofiele neigingen naar de psychiater kunnen gaan, maar dat ouders sowieso van hun kinderen moeten houden. Ik moet toegeven: ik vind dat van een paus nog meevallen. Recente pausen hebben problematischer dingen geponeerd. Sommige stemmen uit de katholieke subtop klinken zelfs nog erger. Maar ik moet ook toegeven dat bisschop Bonny's poging om de zaak te redden van een bedenkelijk niveau was.

