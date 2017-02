Het grote drugsdebat: toxicoloog Jan Tytgat versus burgemeester Bart De Wever

Ik zou graag met Bart De Wever discussiëren over zijn oorlog tegen drugs in Antwerpen', zei toxicoloog Jan Tytgat onlangs in de krant. Want al willen ze allebei dat het aantal gebruikers daalt, over het antidrugsbeleid verschillen ze radicaal van mening. Knack bracht de professor en de burgemeester samen.