Het Durbuy van Marc Coucke: 'Wie niet chique genoeg is, wordt eruit gebonjourd'

Terwijl werklui het natuur- en avonturenpark van Marc Coucke in Durbuy verder uitbouwen, smeedt een groep bezorgde burgers politieke plannen. 'We willen inspraak, want nu beslist blijkbaar degene met het meeste geld.' In Durbuy gonst het tijdens het eerste toeristische seizoen sinds de komst van de Vlaamse miljardair -- maar nog niet per se van de drukte.