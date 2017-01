Het duel Di Rupo-Michel: tussentijds rapport van de 'herstelregering'

De regering-Michel heeft het niet onder de markt. In het begin werd ze onthaald als een politiek experiment dat in een land dat werd beheerst door grauwe compromissen eindelijk heldere, ideologische keuzes zou durven te maken. Maar ze vervelde al gauw tot een weinig productief kibbelkabinet. Sinds de vermogenswinstbelasting, een eis van de CD&V, als een bom onder deze regering ligt, zijn voorspellingen over een vroegtijdige ontbinding niet van de lucht. Dezer dagen betwijfelen sommigen zelfs of deze regering het wel beter doet dan de 'marxistische belastingregering' die eraan voorafging.

...