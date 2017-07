Het ABC van het vrouwenvoetbal: uitgelegd aan mannen

De A van Alias: de Red Flames

Alleen voltijdse quizzers kennen de bijnamen van alle nationale teams nog. De Belgische vrouwenvoetbalploeg heet de Red Flames. Daar zit geen verhaal achter, het is een vondst van de marketingafdeling. Vroeger sprak men over 'de Rode Duivelinnen', maar die naam raakt stilaan in onbruik. Eén keer leidde de brandbare bijnaam tot een klacht. Een wedstrijd in het stadion van OHL werd gepromoot met de slogan: 'Leuven, it's flame time!'. Een professor geschiedenis zag daar een verwijzing in naar de grote brand van Leuven tijdens de Eerste Wereldoorlog. De bond vond dat vergezocht en greep niet in.

