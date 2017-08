Hersenarbeid: het nut van regelmatig dutten

Dit stuk begint met een opdracht. Klik even op 'the invisible gorilla' (de onzichtbare gorilla). U komt bij een filmpje terecht met basketspelers, in witte en zwarte kledij. Nu moet u tellen hoe vaak de witte spelers met de bal gooien. Als u goed gefocust kijkt, zult u op een resultaat van 15 worpen komen. Maar de kans is groot dat u iets cruciaals hebt gemist: er liep ook een zwarte gorilla voorbij. Dit experiment, dat aanvankelijk aan Harvard University werd uitgevoerd, is intussen wereldberoemd. Het resultaat is dan ook opvallend: de helft van de kijkers mist de gorilla, alsof hij onzichtbaar is. Daaruit besluiten de onderzoekers dat we heel veel rondom ons missen en dat niet eens beseffen. In zijn boek Minder focus, meer effect gebruikt de Amerikaanse psychiater Srini Pillay de onzichtbare gorilla om zijn punt duidelijk te maken: 'Als je door je zo te focussen een gorilla over het ho...