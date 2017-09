Live Herlees: Hevig debat over Soedanese missie en naziafbeelding over Theo Francken

15:25

Wat is de ondergrens van het fatstoen van ons migratiebeleid?

Monica De Coninck neemt het woord namens SP.A:

'Wat is de ondergrens van het fatstoen van ons migratiebeleid? Wat is de ondergrens van het fatsoen van België? We zijn vrienden met Saoedi-Arabië, Kazachstan, Azerbeidzjan en nu Soedan.'

En dan hebben we het lef om met vier ministers naar New York te gaan om te lobbyen voor een plekje in de Veiligheidsraad. Wat een hypocrisie!'

Patrick Dewael (Open VLD) probeert de nuance in het debat te brengen: Terugkeerbeleid is volgens hem de sluitsteen van het asielbeleid. Hij ziet ook een dubbele moraal, ook in de Dorpstraat: mensen willen dat politiek hard is, behalve voor de vreemdeling die ze persoonlijk kennen.

'Ik denk, in de grond van de zaak, dat Francken gedekt is door de regering. Maar als je zo'n delicate opdracht moet vervullen, waarom dan zo polariseren op Twitter en Facebook? Meneer Francken, uw stijl is onze stijl niet.'

'Wat ik gisteren heb gezien in de beeltenis over Francken: dat is disgusting, afschuwelijk. Dat doe je niet. Dit is het minimaliseren van de holocaust. Dit is de grenzen voorbij.'

Servais Verherstraeten (CD&V): 'Zij die onrechtmatig in ons land aanwezig zijn, moeten weten dat ze het risico lopen om uitgewezen te worden. Maar dan doen we dat conform het internationaal recht. In een land als Soedan, doen we dat met dubbele voorzichtigheid. De regering informeerde de mensen in het Maximiliaanpark, naar vermogen, ook over de mogelijkheid tot een asielaanvraag.'

'Wat dat betreft: de tweet van de staatssecretaris (over het opkuisen van het Maximiliaanpark, nvdr.) getuigde van onvoldoende respect. Het gaat hier over mensen. Dat geldt niet minder voor de communicatie van een jongerenpartij.'

Barbara Pas (VB) hekelt de dubbele moraal in de Wetstraat over de tweet van Ecolo J: 'Ik stel vast dat die verontwaardiging er niet is als leden van mijn partij op die manier worden afgebeeld.'

Over het Maximiliaanpark is ze duidelijk: 'Die opkuis was dringend nodig.'

