Live Herlees: Charles Michel geeft State of the Union

14:49

'Jobcreatie als sleutel voor sociale zekerheid'

'De tweede werf is de sociale cohesie.'

'We zijn ervan overtuigd dat jobcreatie de beste sleutel is om de solidariteit te financieren. Sinds 2017 is de kost van werkloosheid met meer dan een miljard gedaald.' Dat geld kan gebruikt worden om de pensioenen betaalbaar te houden.

'De belangrijkste bedreiging voor de sociale zekerheid is: niks doen.'

'We hebben beslist om de raadplegingen bij een klinisch psycholoog gedeeltelijk terug te betalen.'

'Maar we willen ook de financiering van de ziekenhuizen verbeteren dankzij een organisatie in netwerken. We willen de toegang tot gezondheidszorg gemakkelijk maken, en we willen dat mensen de goedkoopste geneesmiddelen kunnen krijgen.'

'De Belgische gezondheidszorg is een van de beste in de wereld. Dat is het resultaat van het werk van de mensen die de patiënten begeleiden in de leukste en verschrikkelijkste momenten. Ik wil stilstaan bij het werk van die mensen die ons begeleiden in elke stap van ons leven.'