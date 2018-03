Grote lokale verschillen in werkzaamheidsgraad in Vlaanderen

De werkzaamheidsgraad geeft weer hoeveel mensen tussen 20 en 64 jaar een job hebben. In Vlaanderen zijn er verhoudingsgewijs even grote verschillen als in Europa, zo blijkt uit onderzoek van de KU Leuven. Met 56 procent heeft Griekenland de laagste werkzaamheidsgraad van de hele Europese Unie. In Vlaanderen scoort de gemeente Kraainem het slechtst: ook 56 procent. Nergens in de EU zijn er meer mensen aan de slag dan in Zweden: de werkzaamheidsgraad bedraagt er 82 procent. In Vlaanderen is die eer weggelegd voor Zonnebeke, waar ook exact 82 procent van de mensen op arbeidsleeftijd een baan hebben. Tot deze en andere opmerkelijke conclusies leidt een recente studie van Steunpunt Werk (KU Leuven), dat de werkzaamheid in de Vlaamse gemeenten in kaart heeft gebracht.

...