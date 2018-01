Groen wil 'niet langer aanmodderen', politieke toekomst van Jinnih Beels onzeker

Groen gaat in Antwerpen met een eigen 'progressief en positief alternatief' naar de Antwerpse kiezer, nu het project Samen is stopgezet. Dat zeiden nationaal partijvoorzitter Meyrem Almaci en Antwerps lijsttrekker Wouter Van Besien op een conferentie over het einde van de Samen-lijst.

Almaci noemt de situatie van de voorbije dagen 'meer dan vervelend', maar spreekt wel haar steun uit aan Van Besien als lijsttrekker, nu alleen van Groen, en het project waarmee Groen naar de Antwerpse kiezer trekt. 'Wij willen vooruit met Antwerpen en de ambitie blijft om een progressieve alternatieve coalitie op de been te zetten', aldus Almaci. 'We hebben daar de ploeg, het verhaal en de kracht voor.'

Volgens Almaci betekende de beslissing van sp.a om het aangekondigde ontslag van Tom Meeuws terug te draaien dat 'het de komende weken alleen nog maar daarover zou gaan'. De vergelijking met Gent, waar het kartel sp.a-Groen wel nog standhoudt ondanks 'heisa rond personen', gaat volgens de partijvoorzitter niet op. 'Antwerpen is Antwerpen en Gent is Gent', zegt ze. 'In Gent werken Groen en sp.a al jaren goed samen, dat is een andere situatie.'

Ook Van Besien heeft het over 'een grote teleurstelling' en steekt de hand in eigen boezem. 'Ik heb me persoonlijk hard geëngageerd voor dit verhaal en vind het oprecht spijtig dat het gestrand is', stelt hij. 'Onze poging om dit project samen met sp.a te doen eindigt hier, omdat we niet langer wilden aanmodderen. Er was een grens bereikt.' Groen heeft nu alles in huis om op eigen kracht verder te gaan, denkt hij, met 'plannen rond gezonde lucht, betaalbaar wonen, verkeersveiligheid en leefbare buurten'.

Sp.a blijft voor Groen wel een van de partners om na de verkiezingen een coalitie mee op poten te zetten. 'Ik ben ervan overtuigd dat wij daar de leiding van kunnen nemen, ik blijf kandidaat-burgemeester', zegt Van Besien. Wat er in de districten gaat gebeuren waar sp.a en Groen ook van plan waren om samen naar de kiezer te trekken, is minder duidelijk. 'Onze basisdemocratie bepaalt dat wij ons daar niet mee gaan bemoeien', zegt Almaci. Van Besien bevestigt: 'Deze beslissing ging over de stad, niet over de districten.'

Van Besien bevestigt ook dat de nummer twee van Samen, onafhankelijke Jinnih Beels, nog geen beslissing heeft genomen over haar toekomst. 'Ik heb veel respect voor haar', zegt hij. 'Ik ben er zeker van dat ze de juiste keuze zal maken.' Ook de andere onafhankelijke kandidaten, die nog niet waren bekendgemaakt, zouden nog geen keuze hebben gemaakt.

Beels zelf wil voorlopig niet inhoudelijk reageren op het einde van het project. Ze wil naar eigen zeggen 'even alles op een rijtje zetten'.

N-VA: 'Meeuws wentelt zich in martelaarsrol'

Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau wil zich in een reactie op het stopzetten van Samen 'niet uitspreken over de interne keuken van een andere partij', maar vindt dat er niet veel veranderd voor de kiezer. 'Ik stel vast: Samen gaat apart verder, maar ze geven wel aan na de verkiezingen onder één dak terug samen te gaan', zegt hij. 'Er bijft dus een duidelijke keuze voor de Antwerpenaar.'

Over de beschuldigingen dat N-VA achter de lekken van documenten van De Lijn zou zitten, in verband met de verhalen over financieel geknoei van Tom Meeuws daar, is Duchateau kort. 'Verhalen van moddergooien gaan in weze gewoon over journalisten die feiten aanbrengen', vindt hij. 'Meeuws probeert zichzelf in een martelaarsrol te wentelen. De enige verliezer in dit verhaal is de belastingbetaler.'