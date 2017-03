Groen pleit voor zone 30 op alle lokale Brusselse wegen

Oppositiepartij Groen pleit ervoor op alle lokale wegen in het Brussels gewest een maximumsnelheid van 30 km per uur in te voeren, met de mogelijkheid tot uitzonderingen. Met het voorstel wil Brussels parlementslid Bruno De Lille het aantal verkeersslachtoffers omlaag krikken, maar de ingreep zou ook minder schadelijk zijn voor het milieu en de files wat inkorten, schrijft De Standaard maandag.

Brussels staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) noemt het voorstel van De Lille 'zeker een goed idee'. 'De ambitie om grotere delen van Brussel tot zone 30 te maken, zat al in eerdere plannen van de Brusselse regering vervat. Maar persoonlijk voel ik meer voor flexibele snelheden. Op heel wat invalswegen installeren wij nu al digitale borden, die tijdens de schooluren 30 km per uur aangeven, maar later op de avond wel 50 km per uur'.

Ook Brussels minister van Mobiliteit Pascal Smet (sp.a) vindt de uitbreiding van de zone 30 'op zich geen probleem'. 'Maar wij staan niet zo achter deze veralgemeende, symbolische maatregel. Het is beter om elke lokale context afzonderlijk te bekijken'.