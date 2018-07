Gouverneur Decaluwé pleit voor boetes voor strandvervuilers

West-Vlaams provinciegouverneur Carl Decaluwé bevestigt een bericht daarover in het Nieuwsblad. 'Als sensibiliseren niet meer helpt, dan moeten we de Vlaming treffen waar het pijn doet, in zijn portefeuille', zegt Decaluwé.

'Misschien moeten we al het vuil eens een week laten liggen en kunnen de toeristen tussen het afval gaan liggen?', aldus een misnoegde provinciegouverneur. 'We werken al jaren rond deze problematiek. Daarom hebben we ook een handhavingsweek tegen zwerfvuil in het leven geroepen waarbij we 400 vrijwilligers weten te mobiliseren om zwerfvuil aan te pakken. Maar sensibiliseren helpt duidelijk niet', aldus de gouverneur.

En dus pleit hij om strenger op te treden en te gaan beboeten. 'Het grote probleem is het op heterdaad betrappen. Hoe organiseer je dat? Enerzijds pleit ik niet voor meer politie op het strand. Anderzijds is het ook niet mogelijk want met 7 miljoen dagtoeristen heeft de politie het al druk genoeg. Op dat vlak wordt de kust nogal stiefmoederlijk behandeld en kunnen we niet rekenen op extra politionele steun', aldus de gouverneur.

Net daarom pleit de gouverneur er al jaren voor om het toeristisch seizoen aan de kust te laten erkennen als een evenement. Ook hoofdredders hebben de bevoegdheid om te beboeten. 'Maar zijn moeten instaan voor de veiligheid, dat is hun hoofdtaak.'

Volgens Decaluwé zijn er nog andere oplossingen. 'Als ik in buitenland bekijk hoe proper het er soms bij ligt, dan zijn er zeker oplossingen voor handen, ook al zijn die soms hard', besluit Decaluwé. Harde maatregelen wegen volgens de gouverneur op tegen de huidige kostprijs om dagelijks de stranden proper te houden.