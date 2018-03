Gloria Wekker rekent af met het witte superioriteitsdenken: 'Ik moet jullie schuldgevoel niet oplossen'

De Surinaams-Nederlandse antropologe Gloria Wekker herinnert, in haar nieuwe boek, al haar 'witte' landgenoten aan het gewelddadige koloniale verleden van hun land. Op applaus is dat bepaald niet onthaald, terwijl ze het evengoed over Belgen had kunnen hebben. 'Ik duw mensen met de neus op tamelijk onprettige feiten.'