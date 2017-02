Ann Peuteman Redactrice bij Knack Opinie

'Gezonde vrouwen stinken niet'

Lichaamssprays met bramengeur, inlegkruisjes die naar viooltjes ruiken en geurdodende lingerie. Haast ongemerkt is er een nieuwe industrie ontstaan die vrouwen wijsmaakt dat ze al die dingen nodig hebben om niet te stinken. 'Wat een onzin', schrijft Knack-redactrice Ann Peuteman. 'Als je geen wildebeesten of tijgers op afstand hoeft te houden, is er geen enkele reden waarom je niet naar mens zou mogen ruiken.'