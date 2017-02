Gerecht voert 16 onderzoeken naar uitkeringen aan Antwerpse Syriëstrijders

Het Brusselse gerecht startte in september 2014 een doorgedreven onderzoek naar Syriëstrijders die onterecht werkloosheidssteun of andere uitkeringen kregen. Dat heeft intussen geleid tot 94 processen-verbaal tegen tientallen Syriëstrijders in het Brussels Gewest en in Vlaams-Brabant, waarbij voor minstens 123.898 euro aan onrechtmatig ontvangen uitkeringen werden ontdekt.

N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh deed eerder deze maand nog een oproep aan het gerecht om ook in de rest van het land het Brusselse voorbeeld te volgen. Het Antwerpse gerecht heeft daar echter niet op gewacht.

"We hebben eind december 16 nieuwe dossiers ontvangen en de onderzoeken lopen nog", bevestigt Pieter Wyckaert, woordvoerder van het Antwerpse arbeidsauditoraat. Het gaat in de nieuwe dossiers vooral over werkloosheidsuitkeringen die door Syriëstrijders worden ontvangen. Het spreekt voor zich dat iemand die in Syrië of in Irak vecht, hier geen werkloosheidsuitkering kan blijven opstrijken.

Het arbeidsauditoraat meldt dat enkele verdachten al drie jaar geleden in het vizier liepen. "In 2014 heeft het Antwerpse arbeidsauditoraat, afdeling Antwerpen, ook al eens een 17-tal dossiers ontvangen over Syriëstrijders en/of hun partner. Enkele verdachten van de lijst van 2014 komen nu opnieuw voor", aldus Wyckaert.