George Forrest ontkent elke link met Kazachgate

Dat doet Forrest vandaag in een mededeling, na berichten in Belgische en Franse kranten.

De woordvoerder van Forrest spreekt van "grove, ongegronde amalgamen".

Uit telefoontaps in het dossier Kazachgate zou blijken dat George Forrest aan Jean-François Etienne des Rosaies, een adviseur van de toenmalige Franse president Nicolas Sarkozy, 95.000 euro heeft betaald om bij koning Albert II tussen te komen om Forrest de titel van baron te helpen verlenen. De telefoongesprekken die de Franse krant Le Monde aanhaalt, refereren naar briefwisseling waarin de rol wordt aangehaald van de vorst bij het Raad van Adel, opdat men "een mooie onderscheiding aan Forrest" zou geven.

"Behalve in de krantenartikels in kwestie, kan er geen link gelegd worden met voornoemde zaak. Er is er dan ook geen", schrijft de woordvoerder van Forrest. "Mijnheer Forrest kan niet in verband worden gebracht met Kazachstan, met de Belgisch wetgeving inzake de minnelijke schikking in strafzaken en met de zakenmannen die in dit dossier worden genoemd." De woordvoerder van Forrest spreekt van "grove, ongegronde amalgamen".

Forrest waarschuwt wel dat hij zich "het recht voorbehoudt alle noodzakelijke maatregelen en initiatieven te nemen tegen wie in dit dossier verwarring wil creëren, ondanks het bewijs van de feiten".

Kazachgate gaat terug tot 2011, terwijl Forrests verheffing in de adelstand maar in 2013-2014 geïnitieerd werd, luidt het nog. De zakenman benadrukt dat hij nooit om een adellijke titel gevraagd heeft. "Hij heeft dan ook nooit iemand de opdracht gegeven of betaald om in zijn naam stappen in die richting te ondernemen."