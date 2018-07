Gentse scholen van Gemeenschapsonderwijs moeten hoofddoek toelaten

De discussie over de hoofddoek is terug van weggeweest. Onlangs nog oordeelde de Tongerse rechtbank dat een groep moslima's uit twee Maasmechelse scholen toch een hoofddoek mogen dragen, ondanks het algemene verbod in het Gemeenschapsonderwijs (GO! ).

Er loopt nog een beroepsprocedure, maar de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) grijpt de uitspraak aan om de regels in haar eigen stad te veranderen, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen maandag.. 'De rechter oordeelde dat een algemeen verbod niet kan', zegt ze. 'Alleen als de veiligheid of het schoolklimaat in een specifieke school in het gedrang komt, is een verbod geoorloofd. Wij hebben dat principe nu als algemene regel in de schoolreglementen van onze middelbare scholen gegoten.'