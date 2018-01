Gents stadsbestuur probeert kritiek te weerleggen: 'Realisatie Ghelamco Arena volledig volgens de regels verlopen'

Volgens de auteur van het boek Ignace Vandewalle (voormalig medewerker van Open Vld en Jean-Marie Dedecker) lijkt het er sterk op dat ze in Gent de wet op de overheidsopdrachten overtreden hebben voor de bouw van de Gelamco Arena. Dat meldt Het Laatste Nieuws zaterdag.

Vandewalle stelt dat de stad Gent midden jaren 2000 de wet op de overheidsopdrachten had moeten toepassen om de Ghelamco Arena te bouwen. Omdat meer dan de helft van het stadion gefinancierd werd met overheidsmiddelen, had men een aanbesteding moeten uitschrijven waardoor alle aannemers, financierders en architecten een faire kans kregen om het project in de wacht te slepen.

Volgens het weekblad Humo werd voor de bouw van de Ghelamco Arena de wet op de overheidsopdrachten overigens twee keer overtreden. Dat gebeurde een eerste keer toen het project zonder openbare aanbesteding werd toegewezen aan het Gentse architectenbureau Bontinck en zakenbank Optima. De wet werd voor een tweede keer overtreden toen bouwpromotor Ghelamco het project in 2011 overnam, opnieuw zonder openbare aanbesteding.

Vandewalle merkt op dat het Gentse architectenbureau Bontinck 'opvallend vaak voor de stad werkt', en het Optima van Jeroen Piqueur' op regelmatige basis etentjes organiseerde voor het volledige stadsbestuur'.

'Volgens de regels verlopen'

Het Gentse stadsbestuur gaat zaterdag in het verweer tegen de aantijgingen van de auteur van het boek ''De illegale Ghelamco Arena: als politici zich met voetbal gaan bemoeien'.

"De realisatie van het stadion is immers helemaal volgens de regels verlopen én daar is reeds eerder in alle transparantie over gecommuniceerd. De volledige gemeenteraad, óók de oppositie dus, werd van bij aanvang bij het dossier betrokken en geïnformeerd, in publieke zittingen. Iedereen is bovendien trots op het stadion en het succes van de Gantoise. Dat succes zou trouwens nooit mogelijk geweest zijn zónder dat stadion, dat een topclub waardig is", luidt het.

Gent zal op het eind van de rit een overschot hebben van 10 miljoen euro en voor 100 procent eigenaar van het stadion zijn, stelt het stadsbestuur.

"Feit is dat de Ghelamco Arena er stáát, en dat vele andere pogingen tot realisatie, elders, spaak gelopen zijn: er is tot op vandaag geen uitzicht op een nieuw stadion in ons land. Een goeie vertrouwensrelatie tussen stad en club is trouwens overal in Europa een sleutelvoorwaarde om tot de bouw van een nieuw stadion te komen. Bovendien betaalt AA Gent in dit geval alles terug aan de Stad, die op het eind van de rit eigenaar blijft."

Belastinggeld

Vandewalle klaagt in zijn boek nog aan dat schepenen tijdens matchen van AA Gent met belastinggeld - voor meer dan 5.000 euro - zouden eten en drinken.

Burgemeester Termont ontkent dat niet. "We hebben een gratis loge, maar die ligt wel in de minst gunstige positie in het stadion", zegt hij in de krant.

Uit het boek blijkt bovendien dat de stad 'stiekem' aandeelhouder van de club is geworden via het stadsbedrijf nv Buffalo. Volgens burgemeester 'een constructie om het financiële beleid te kunnen controleren'.

Het stadsbestuur nodigt de pers uit om vrijdag 19 januari tussen 9 en 13 uur naar de Ghelamco Arena te komen, waar het volledige dossier ter inzage zal liggen