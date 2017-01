Gents parket traceerde telefoonverkeer van journalist: 'Flagrante schending van het bronnengeheim'

In een gerechtelijk onderzoek tegen Gents gemeenteraadslid Filip Van Laecke is het telefoonverkeer van een journalist van Het Laatste Nieuws nagetrokken. Dat blijkt uit een document uit het dossier dat Knack kon inkijken. De Vlaamse Vereniging van Journalisten vindt dat het bronnengeheim geschonden is en dient klacht in. Het parket van Gent ontkent met klem.