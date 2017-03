Geert Versnick stapt uit de politiek

Na de verkiezingen van 2018, waarbij hij geen kandidaat zal zijn, zet Versnick ook een punt achter zijn mandaat als Oost-Vlaams gedeputeerde. Vanaf 2018 zullen ook zijn mandaten bij semipublieke bedrijven ten einde lopen, en zal hij enkel nog mandaten in de nutssector opnemen indien hij ervoor gevraagd wordt. "Ook mijn mogelijke benoeming als voorzitter van Elia zal ik voorleggen aan de raad van bestuur. Het is aan hem om te oordelen of het wenselijk is dat een vertrekkend politicus voorzitter wordt", klinkt het.

De 60-jarige liberaal lag de voorbije maanden zwaar onder vuur omdat hij als mandatenkoning stevig bijverdiende bij tal van intercommunales, en ook zijn zijsprongen naar het bedrijfsleven, zoals zijn bestuurdersmandaat bij de intussen ter ziele gegane Optima-bank, leverden hem kritiek op.

Versnick benadrukt dat hij de beslissing om de politiek vaarwel te zeggen zelf heeft genomen, hoewel binnen de partij gefluisterd wordt dat voorzitster Gwendolyn Rutten hem gedwongen heeft. "Ze weet dat ik al lang met dat idee in mijn hoofd zat en ik heb het met haar doorgesproken. Ze heeft me niet gedwongen, het is mijn beslissing, die ik na lang twijfelen heb genomen."