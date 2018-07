Geert Bourgeois (N-VA): 'Dit is wellicht de grootste Vlaamse hervormingsregering ooit'

Na een vergadermarathon van 20 uur, waarbij 180 agendapunten aan bod kwamen, kan de regering-Bourgeois zaterdag aan de zomervakantie beginnen met een volle koffer belangrijke akkoorden.

Minister-president Bourgeois glom kennelijk van trots tijdens de persconferentie. Dat zei hij zelfs letterlijk: "Ik glim van trots, we hebben heel ingrijpende beslissingengenomen".

Bourgeois somde voor alle duidelijkheid het palmares van zijn beleidsploeg op, gaande van de investeringen tot de belastingverlagingen en de grote hervormingen, zoals de kinderbijslag, het secundair onderwijs en de doorbraak in het Oosterweel-dossier.

"Dit is wellicht de grootste Vlaamse hervormingsregering ooit", aldus Bourgeois.

Vervolgens ging de regeringsleider in op de grootste akkoorden die tijdens de marathonsessie van 20 uur werden bereikt, van het Energie- en Klimaatplan tot het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) en het afvalplan.

Zelfs over het omstreden afval- of verpakkingsplan werd dus een akkoord bereikt. Maar een algemeen systeem van statiegeld komt er niet, wat kort na de bekendmaking gehekeld werd door de oppositie.

Bourgeois blijft ondanks de kritiek in ieder geval zeer tevreden. "We maken hier een echte omslag op het vlak van duurzaamheid. Deze akkoorden moeten Vlaanderen definitief op het pad van de duurzaamheid zetten. We pakken de ruimtelijke ordening aan, we gaan voor hernieuwbare energie, we doen een heel grote oefening in energie-efficiëntie, we hebben een verpakkingsplan goedgekeurd met aanpak van zwerfvuil, en er komen grote maatregelen om tot gezonde lucht te komen." aldus de Vlaams minister-president.