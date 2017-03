'Geen toevallige opstoot maar doelbewuste provocatie'

Volgens de woordvoerder ging het om een groep "fascistische Turken" die al een paar dagen rondhing bij de ambassade.

Bij de incidenten vielen volgens verschillende media drie gewonden. De woordvoerder van NavBel meldt dat een 60-jarige dame het zwaarst gewond raakte, door verschillende messteken. Eén dader zou zich in de ambassade verscholen hebben maar toch opgepakt zijn door de politie, klinkt het.

Volgens de NavBel-woordvoerder gaat het ook om een doelbewuste provocatie. "Al een paar dagen hing in de lucht dat er iets ging gebeuren en hingen er verdachte mensen rond de ambassade", zegt Orhan Kilic. "We hebben de politie en de ambassadeur gewaarschuwd. Deze provocatie had vermeden kunnen worden als de Brusselse politie, de ambassadeur en de verantwoordelijken van de politieke partijen alerter en proactiever hadden opgetreden."

Volgens de woordvoerder werken het geweld en de intimidaties enkel in het voordeel van de machthebbers die uit zijn op polarisatie en hun eigen macht willen verzekeren. "Hun campagnestrategie is de nee-stemmers weghouden van de stemhokjes, dat moeten we vermijden".

"We roepen de Belgische autoriteiten op om deze zaak zeer serieus te nemen en de daders voor het gerecht te brengen", klinkt het nog.