Geen columns van Jahjah meer in De Standaard na uitspraken over aanslag Jeruzalem

Dagblad De Standaard zal de wekelijkse column van Dyab Abou Jahjah niet langer publiceren, zo maakte de krant zelf bekend. De beslissing komt er nadat Jahjah de aanslag in Jeruzalem - waar een man met een truck verschillende mensen aanreed - leek goed te keuren. Op Facebook schreef hij: 'Met alle nodige middelen, bevrijd Palestina!' Volgens De Standaard plaatst hij zich op die manier buiten de grenzen van het publieke debat dat de krant op haar eigen platformen wil voeren.

De uitspraak van Jahjah deed heel wat stof opwaaien op sociale media. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) liet zich niet onbetuigd. 'IS-terreur verheerlijken: als het maar tegen Israël is, is alles goed', zo vatte Francken het bericht van Jahjah samen.

Hij bevestigt dat zijn post bewust NA en DOELEND OP de aanslag w gepost.

IS-terreur verheerlijken, als het maar tg Israël is, is alles goed. -- Theo Francken (@FranckenTheo) January 8, 2017

Op zijn blog trachtte Jahjah zijn standpunt te verduidelijken. Volgens hem gaat het om een aanslag van een Palestijn tegenover de bezetters van het Palestijnse gebied. Jahjah stelt dan ook dat de aanslagpleger het recht heeft om zich tegen die bezetting te verzetten - en dat zulk verzet zelfs gewaarborgd is in de Conventie van Genève. 'Ik verheug me nooit over de dood van een mens, zelfs als het een bezettende soldaat of een moordenaar is. Maar wanneer terugvechten tegen oppressie, dan is dat omdat ze voelen dat ze geen andere keuze hebben', zo schreef Jahjah nog.

'Er zijn grenzen'

Toch schuift men bij De Standaard Jahjah nu aan de kant. 'Wij vinden het belangrijk de marge van dat debat zo breed mogelijk te maken. Ook en vooral die stemmen aan het woord te laten die fundamenteel tegendraads zijn en die de consensus uitdagen. Het is logisch dat die stemmen weerstand oproepen', schrijft hoofdredacteur Karel Verhoeven. Maar er zijn limieten: 'Aan het brede debat zijn grenzen, en die liggen voor ons bij het ondersteunen van geweld zonder onderscheid.'

Op Twitter reageerde Jahjah bijzonder teleurgested. 'Ik wist dat deze dag zou komen, en ik ben bereid de prijs te betalen. Jullie ontslaan me omdat ik opkwam voor de rechten van een onderdrukt volk om aan hun bezetting te weerstaan. Dat is bepalend voor wie we zijn.'

You fired me because I stood up for the right of an oppressed people to resist occupation. This is defining for who we are. #FreePalestine -- Dyab Abou Jahjah (@Aboujahjah) January 9, 2017

I knew that this day will come. And I am prepared to pay the price. I will remain faithful to my principles and to justice in this world. -- Dyab Abou Jahjah (@Aboujahjah) January 9, 2017

De Libanees Jahjah verblijft al een geruime tijd in België. Sinds drie jaar schrijft hij een wekelijkse column in de krant van Mediahuis. Maar zijn visie over het Palestijns-Israëlisch conflict heeft al verschillende malen voor ophef gezorgd. Ook in Nederland is Jahjah geen onbesproken figuur. Door de komst van de voorman van de Arabische Europese Liga naar de Nederlandse uitgeverij De Bezige Bij dreigden verschillende Nederlandse auteurs te vertrekken bij de uitgeverij omwille van zijn 'antisemitische uitspraken'.