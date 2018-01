Geblunder met opgesloten terroristen

De aanpak van opgesloten terroristen en honderden geradicaliseerde gedetineerden in onze gevangenissen is veel slechter dan gedacht, schrijft De Tijd zaterdag. Zo slagen de gedetineerden er vanuit de gevangenis in versleuteld te communiceren met hun familie, het criminele milieu en zelfs met andere jihadisten in de gevangenis en in Syrië en Irak.