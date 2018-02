Gatz stelt masterplan voor dat jeugdwerk diverser moet maken

Doel van het Masterplan Diversiteit is dat het jeugdwerk 'een plek wordt waar alle jongeren uit Vlaanderen en Brussel, ongeacht afkomst, sociaaleconomische situatie of psychische toestand, zich thuis voelen', klinkt het.

Ondervertegenwoordigd

Vlaanderen heeft een sterk uitgebouwde jeugdwerking. Denk aan de waaier aan jeugdbewegingen, jeugdwerkinitiatieven, jeugdhuizen,... Maar uit onderzoek blijkt wel dat het jeugdwerk vooral een zaak blijft van de witte middenklasse.

Jongeren met een lagere opleiding en jongeren met een migratieachtergrond nemen minder deel aan het jeugdwerk. Zo is slechts 11 procent van de leden van de jeugdbewegingen van niet-Belgische afkomst. Dat terwijl in Vlaanderen intussen één op de drie jongeren van buitenlandse afkomst is, met pieken tot meer dan 50 procent in Gent en Antwerpen.

Zowel de sector als de minister proberen daar al langer verandering in te brengen. Net vrijdag, op de Dag van de Diversiteit, lanceren ze samen een masterplan dat er echt voor moet zorgen dat het jeugdwerk diverser wordt.

Hefboom

Het plan bundelt bestaande en bijkomende acties. Zo zullen jeugdwerkorganisaties die werk maken van een diversiteitsbeleid kunnen rekenen op structurele middelen en projectsubsidies, komen er vormingen en bijkomend onderzoek, zal het departement Cultuur, Jeugd, Media en Sport een diversiteitscoördinator aanstellen,... Bedoeling is ook dat het plan jaarlijks opgevolgd wordt.

Minister Gatz rekent erop dat het plan echt een hefboom wordt om meer diversiteit in het jeugdwerk te krijgen. Gatz: 'Alle kinderen en jongeren uit Vlaanderen en Brussel moeten een plek kunnen vinden in een jeugdvereniging als ze dat wensen. Ze moeten zelf de jeugdwerkvorm kunnen kiezen: in eigen buurt of verder weg, doelgroepspecifiek of inclusief... of een mix van dat alles. Ik wil een jeugdwerkveld dat alle andere sectoren de weg blijft wijzen naar een samenleving waar iedereen welkom is om mee te doen en waar diversiteit een werkwoord is.'

Scouts en Gidsen Vlaanderen reageert tevreden. 'Het is goed dat een sterke visie nu ook gepaard gaat met een helder plan, dat tegemoet komt aan de bestaande ambities bij de jeugdbewegingen', zegt woordvoerder Jan Van Reusel aan Knack.be. Volgens Van Reusel 'biedt het masterplan een hefboom om de visie stelselmatig en concreet op het terrein te realiseren, met de nodige reflectie en onderzoek'.

Van Reusel juigt toe dat de jeugdsector actief betrokken wordt bij het plan. 'We moeten ons deze materie eigen maken en niet als een extra opdracht zien. Daarnaast moeten we inspelen op specifieke doelgroepen of experimenten om zo toe te werken naar een totaal inclusief aanbod.'