Gaia: 'Totaal onaanvaardbaar dat er pluimveebedrijven worden geruimd'

Tot nu toe zijn in Nederland al 10 à 12 pluimveebedrijven geruimd als gevolg van de fipronilcrisis.Volgens de VRT is er ook in ons land al één bedrijf overgegaan tot ruiming. Verwacht wordt dat er nog meer ruimingen zullen volgen en dat er in totaal meer dan 1 miljoen kippen zullen worden geslacht.

'Dat er bedrijven uit economische overwegingen hun kippen zouden slachten omwille van de fipronilcrisis is totaal onaanvaardbaar. Er is geen enkel bewijs dat ruimingen noodzakelijk zouden zijn voor de volksgezondheid', zegt Gaia-voorzitter Michel Vandenbosch aan Belga.

'Dit is het zoveelste schandaal. Men laat hier opnieuw onschuldige dieren opdraaien voor criminelen die verboden insecticiden hebben verspreid. Dat is compleet onaanvaardbaar', aldus Vandenbosch. Als het bericht over de ruiming in België zou kloppen, overweegt Gaia juridische stappen. 'Ik ga zeker contact opnemen met onze raadsman en kijken welke stappen we kunnen ondernemen'