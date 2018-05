Fraude met Bulgaarse vrouwen in de ouderenzorg

De zussen Teresa en Silviya M. runnen samen een Belgisch-Bulgaarse miljoenenbusiness in de ouderenzorg. Via websites zoals www.seniorcare24.be worden in de Benelux 'zorgklanten' geronseld. Het gaat om zorgbehoevende bejaarden en hun families die de zorg niet meer alleen aankunnen, maar die een woonzorgcentrum niet zien zitten.

De zussen M. blijken, samen met hun vader, de laatste jaren liefst negen zorgbedrijven te hebben opgericht. Niet in België, maar in Bulgarije. Die bedrijven, met namen als Bauring, Molenburg, Care4You, Lavato en Myosotis, zijn allemaal gevestigd op hetzelfde adres in de stad Veliko Tarnovo. De Belgische bvba Seniorcare24 blijkt niet meer dan een etalage.

In 2016 liep een van de Bulgaarse bedrijven, Care4You, in ons land tegen de lamp. De Belgische inspectiediensten stelden vast dat de arbeids- en sociale rechten van verzorgsters die in België werkten met een contract van Care4You werden geschonden. 82 werkneemsters die in ons land actief waren, werden niet correct betaald. Zo was onder meer het salaris te laag, of werd het niet op tijd gestort en gebeurden er onwettige afhoudingen op het loon. Ook bleek in veel gevallen dat de wetgeving over arbeidsduur en rustperiodes niet gerespecteerd werd, en dat Care4You voor een deel van de werknemers aan de inspectiediensten geen loonbrieven en individuele rekeningen kon voorleggen. Het bedrijf duldde geen pottenkijkers. Verzorgsters mochten niet met de inspecteurs praten. Wie dat toch deed, keek volgens de arbeidsovereenkomst tegen een ontslag en een schadeclaim van 1000 euro aan.

Ook de Belgische klant wordt bedrogen. Want terwijl hij moet instaan voor kost en inwoon, internettoegang en vliegtuigtickets, houdt het bedrijf diezelfde kosten nog eens af van het officiële loon van de verzorgsters. De vijf verzorgsters die we spraken, kregen lonen tussen de 350 en de 700 euro per maand. En dat voor een vrijwel constante beschikbaarheid, dag en nacht.

