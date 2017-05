'Fors minder isolaties en agressie door andere aanpak'

Dat voorbeeld in Melle is één van de 'good practices' die donderdag worden voorgesteld op een studiedag over dwangmaatregelen in de jeugdhulpverlening, georganiseerd door SP.A-parlementslid Freya Van den Bossche en het Kollektief Zonder Dwang.

Sp.a-politica Freya Van den Bossche en het Kollektief Zonder Dwang ijveren voor een wettelijk verbod op dwangmaatregelen zoals isolatie en fixatie binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Uit onderzoek en getuigenissen blijkt dat dergelijke vrijheidsbeperkende maatregelen vaak als vernederend en traumatisch ervaren worden, niet alleen voor wie ze moet ondergaan, maar ook voor de familieleden en de hulpverleners.

Dwangmaatregelen kunnen ook de vertrouwensrelatie tussen patiënt en therapeut verstoren. De oproep van het Kollektief Zonder Dwang om tot een verbod te komen op isolatie onder de 16 jaar is intussen door 850 mensen onderschreven. Op een studiedag in het Vlaams Parlement komen donderdag verschillende experts aan het woord en worden allerlei good practices tegen het licht gehouden.

Een van hen is klinisch psycholoog Evi Verbeke. Zij werkt in het Psychiatrisch Centrum Caritas in Melle en is aan de UGent bezig aan een doctoraat over macht en ethiek in de hedendaagse psychiatrie. Verbeke hamert vooral op het belang van de therapeutische relatie, de vertrouwensband tussen de patiënt of zorgvrager en de therapeut.

Die therapeutische relatie is ook het vertrekpunt van de nieuwe visie die Verbeke en het team in het Psychiatrisch Centrum Caritas enkele jaren geleden invoerden. Een aanpak ook met minder regels, minder bestraffende dwangmaatregelen, minder hiërarchische positie en meer verantwoordelijkheden voor de patiënten.

"Het is geen wondermiddel en er zijn nog steeds uitdagingen op het vlak van agressie", legt Verbeke uit aan Belga, "maar op minder dan een jaar tijd merkten we wel een daling van het aantal isolaties met 59 procent en van het aantal gevallen van agressie met 44 procent". Zelf is Verbeke ook lid van het Kollektief Zonder Dwang en onderschrijft ze de ambitie om te evolueren naar een verbod op dwangmaatregelen voor jongeren onder de 16.