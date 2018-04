Fernand Huts van Katoen Natie: 'Bart De Wever komt naar al mijn personeelsfeestjes'

Wat de gewone Antwerpenaar van zijn stadsbestuur vindt, zult u van Fernand Huts niet te horen krijgen. Daarvoor is hij een te bijzonder figuur: voorzitter van de multinational Katoen Natie, kunstverzamelaar en organisator van tentoonstellingen. Huts verblijft grote delen van het jaar in Schotland, maar hij komt nog genoeg in Antwerpen om te zien voor welke verbeteringen het stadsbestuur van Bart De Wever (N-VA) al heeft gezorgd.

...