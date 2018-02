Feministische denktank Furia roept op tot afschaffing hoofddoekenverbod in het onderwijs

Elf meisjes uit Maasmechelen kregen vorige week gelijk van de rechter: hun school heeft niet het recht hen te verbieden om een hoofddoek te dragen. Volgens de feministische denktank en actiegroep Furia blijkt daaruit dat het algemeen geldende hoofddoekenverbod in het gemeenschapsonderwijs (GO!) 'niet langer houdbaar' is.

'Een hoofddoekenverbod op school is een schending van het zelfbeschikkingsrecht van de meisjes en hun grondwettelijk recht op godsdienstvrijheid. Het beknot bovendien hun onderwijskansen', schrijft Furia in een persbericht. 'Op die manier is een hoofddoekenverbod veeleer het tegendeel van emancipatie. Het discrimineert moslimmeisjes en ontneemt hen kansen.'

De actiegroep wil dat Vlaams minister van onderwijs dat Hilde Crevits (CD&V) haar verantwoordelijkheid neemt en tussenkomt 'om de democratische rechten van alle leerlingen te laten respecteren'. 'Al in 2014 oordeelde de Raad van State dat het algemene verbod op religieuze kentekens in het GO! ongrondwettelijk is', schrijft Furia in een persbericht. 'Het algemene verbod op religieuze kentekens van het GO! is buiten proportie en onredelijk.'