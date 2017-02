Feministische betoging loopt mis in hartje Brussel: 138 personen geïdentificeerd

De politie heeft de betoogsters omsingeld in de Lievevrouwbroersstraat. Volgens de betoogsters werden zij onverhoeds aangevallen door agenten in burger, volgens de politie moest zij tussenbeide komen omdat er een aantal betogers graffiti en beschadigingen aanbrachten.

De betoging die onder de slogan "Reclaim the night" door Brussel trok, was omstreeks 20.30 uur aan de Kunstberg van start gegaan en had als doel "de straat 's nachts te heroveren op het seksistisch geweld", zoals de organisatie het omschrijft op haar blog.

Volgens de politie is de betoging in de Eikstraat uit de hand gelopen. "Toen brachten enkele aanwezigen graffiti aan op een wagen en op gebouwen en schade aanrichtten. De groep is toen omsingeld. 138 personen werden ter plaatse geïdentificeerd en nadien vrijgelaten. Omdat het onmogelijk was contact te hebben met de organisatie, wisten wij niet met wie we te maken hadden. Er loopt nu een onderzoek om uit te maken wie precies verantwoordelijk was voor de beschadigingen"'zegt Ilse Van De Keere, woordvoerster van de Brusselse lokale politie.

Fakkeltocht

De betoging was een fakkeltocht die een inclusief, intersectioneel, opstandig en pro-choice-fenimisme wou uitdragen, waarbij pro-choice zowel stond voor de vrije keuze voor abortus, om al of niet een hijab te dragen, om al of niet als sekswerker of -werkster aan de slag te gaan als voor andere mogelijke keuzes.

De betoging stond open voor alle genders behalve cisgendermannen, dat wil zeggen mannen van wie de seksuele identiteit overeenkomt met het biologische geslacht waarmee zij geboren zijn. "Die non-mixiteit is een politieke keuze waarover we niet onderhandelen", klinkt het bij de organisatie. "Deze mars is toegankelijk voor iedereen die dagelijks seksisme ervaart. Wij strijden tegen seksisme en het patriarchaat voor en met alle betrokken personen en die strijd zou zinloos zijn als er leden van de dominante groep die cisgendermannen zijn, aanwezig zouden zijn."