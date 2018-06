Fara: 'Betere counseling nodig bij NIP-test'

Toekomstige ouders die de resultaten van een NIP-test terugkrijgen, weten één ding zeker: het is een jongen of een meisje. Voor de rest roepen resultaten vaak veel vragen op, klinkt het. Dat komt doordat de test vaak als vanzelfsprekend wordt aangeboden, zonder grondige uitleg over alle mogelijke consequenties.

Bovendien blijken sommige centra veel meer te screenen dan enkel de afwijkingen op de trisomieën 13, 18 en 21 (of Down). De NIP-test van de universitaire genetische centra screent het hele genoom. Dat leidt tot nieuwe ongelijkheid, zegt Fara. En ook tot veel verwarring bij ouders, die soms informatie krijgen die ze niet hadden verwacht of kunnen plaatsen.

Fara vraagt de overheid daarom middelen uit te trekken voor betere counseling, een boodschap die ook terug te vinden is in een opiniestuk vrijdag in De Morgen. De tekst is ondertekend door Fara en vijf andere organisaties, waaronder het christelijk ziekenfonds.