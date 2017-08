Factchecker: 'De Belg is steeds minder resistent tegen bacteriën'

De afgelopen weken hadden opvallend veel jongeren op bivak te kampen met maag- en darmproblemen. 'In deze periode woekeren bacteriën meer dan anders', zei Kurt Van Tendeloo daarover in Gazet van Antwerpen. Zijn bedrijf Hygieia geeft advies over voedselveiligheid en allergenenbeheer, en gaf dat ook al aan jeugdverenigingen specifiek voor op kamp, lazen we in de krant.

