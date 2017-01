Expert Danny Pieters (N-VA): 'Een curieus bondgenootschap van links en rechts ondergraaft de sociale zekerheid'

In plaats van te besparen op de sociale zekerheid, kan de regering-Michel maar beter eens nadenken over de dringende verbouwingswerken van het Belgische systeem. Dat zegt socialezekerheidsexpert en prominent N-VA'er Danny Pieters: 'We hebben een staatsman van het kaliber van Jean-Luc Dehaene nodig.'