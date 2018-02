Ex-wereldkampioen Paul Herygers blikt vooruit op het WK: 'Wout van Aert is bezig aan een slim seizoen'

Bij het Belgisch Kampioenschap zat Sven Vanthourenhout in de Sporza-studio's. 'Wout van Aert zal 110 procent moeten zijn, en dan nog', zei de bondscoach over de de kansen op een Belgische regenboogtrui. Het moet lang geleden zijn dat de Belgen met zo weinig vertrouwen toeleefden naar het wereldkampioenschap veldrijden, dat dit jaar plaatsvindt in het Nerlands-Limburgse Valkenburg, bekend van de Cauberg en de Amstel Gold Race. De meest gehoorde pronostiek is dat Mathieu van der Poel daar vlot zal winnen. Pletwals Van der Poel zit dit seizoen al boven de 25 overwinningen. Zulke cijfers hebben we niet gezien sinds de hoogtijdagen van Sven Nys. Alleen Wout van Aert kan zich min of meer in het zog van Van der Poel handhaven, maar Valkenburg ligt de Nederlander beter dan de Belg. Boeken toe, dan maar? Nee, dat vindt Paul Herygers voorbarig. 'Iedereen zegt dat het al beklonken is, maar ik kan me geen enkel WK herinneren waarin het liep zoals we op voorhand dachten', vertelt de ex-wereldkampioen, sinds jaar en dag de vaste commentaarstem naast Michel Wuyts. 'Op wereldkampioenschappen is al zo dikwijls het ondenkbare gebeurd. Herinner je wat Van der Poel vorig jaar op het WK meemaakte: vier keer lek! Mijnheer Pech rijdt ook mee, hè.'

