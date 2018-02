Ex-journaliste Hilde Sabbe op lijst Abou Jahjah

Dat meldt het vakblad De Journalist van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) in zijn nummer dat volgende week verschijnt. Sabbe heeft het nieuws zelf aan persagentschap Belga bevestigd.

Hilde Sabbe maakte als journaliste naam bij onder meer De Morgen, Het Laatste Nieuws en de laatste jaren onder meer bij de onafhankelijke nieuwssite Apache. 'Als journalist zit je met de neus op de actualiteit en je ziet wat er gebeurt', zegt Sabbe. 'Er loopt veel mis en uiteindelijk sta je voor het dilemma of je je alleen gaat blijven ergeren, of dat je er iets aan gaat doen.'

Nieuw verhaal

Sabbe vindt dat Dyab Abou Jahjah (46), onder meer bekend als oprichter van de Arabisch-Europese Liga (AEL), het antwoord is op de vraag of links niet behoefte heeft aan een nieuw verhaal. 'Ik wil in dit verhaal stappen. Ik denk dat de lijst van Abou Jahjah de enige is die echt voor multiculturaliteit opkomt. Ik wil daar deel van uitmaken. Abou Jahjah wordt helaas te veel gedemoniseerd. Zelfs mijn moeder die 83 jaar is, en heel haar leven socialiste is geweest, zei na afloop van een lezing van Abou Jahjah dat ze het een zeer verstandig man vindt. Hij neemt soms radicale standpunten in, maar hij is geen extremist.'

'In Brussel kom ik op omdat bepaalde jongeren van vreemde herkomst altijd worden afgebeeld als relschoppers. Ik denk dat het niet zo is. Ik denk dat we deze jongeren moeten duidelijk maken dat zij ook een deel van onze samenleving zijn. "Brussel is ook jullie stad", willen we aan die allochtone jongeren zeggen.'

'Het is mijn bedoeling een zitje in het Brussels parlement te veroveren', zegt ze in De Journalist. 'Ik zal het allemaal nog moeten leren: campagne voeren, onze boodschap verspreiden ... Er moeten daarover nog veel afspraken worden gemaakt.'

Tweede

Hilde Sabbe is al de tweede ex-journalist die deze week de overstap naar de politiek maakt. Dinsdag raakte bekend dat ex-VRT-journalist Alex Puissant in Brussel op de lijst CDH-CD&V staat voor de gemeenteraadsverkiezingen later dit jaar.