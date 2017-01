'Erkenning nieuwe moskeeën is niet voor morgen' (video)

Minister van Justitie Koen Geens bracht onlangs een positief advies uit voor de erkenning van twintig nieuwe moskeeën, bleek eerder deze week. Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans liet echter weten dat ze nog niet zal overgaan tot de erkenning van de moskeeën. Ze vroeg inzage in de dossiers van Staatsveiligheid, die haar intussen werd toegezegd door Geens.

"We hebben op dit moment geen flauw idee waar de positieve adviezen op gebaseerd zijn omdat we geen inzage krijgen in de dossiers", zei Nadia Sminate opnieuw in De Zevende Dag. "En zelfs als we daar inzage in krijgen zijn er nog een aantal andere criteria aan de erkenning verbonden en moeten ook de gemeenten en provincies nog een advies uitbrengen."

Volgens Vlaams parlementslid Ward Kennes van CD&V is het maar logisch dat moskeeën erkend worden als ze de regels volgen. "Als moskeeën erkend worden heb je controle op vier niveaus: federaal, Vlaams, door de provincies en door de lokale besturen", zei hij. "Als de moskeeën voldoen aan die zeer strenge voorwaarden en het spel willen meespelen, dan mogen ze ook meespelen. Als je je onderwerpt aan de voorwaarden moet je ook toegelaten worden."

Volgens Chris Janssens van Vlaams Belang is die controle echter "zo lek als een zeef". "De voorbije maanden is bijvoorbeeld gebleken dat in de Diyanet-moskeeën gespioneerd wordt voor Erdogan", zei het parlementslid.

Zijn partij wil geen erkende moskeeën meer. "De godsdienst van hindoes en boeddhisten is ook niet erkend in België, maar zij kunnen op een vrije manier hun godsdienst beleven. Moslims mogen bidden, ze mogen de ramadan beleven, maar het intolerante karakter moeten wij hier niet erkennen en subsidiëren."

Sminate gaf tot slot aan zelf een koele minnaar van erkende moskeeën te zijn. "Omdat ik denk dat imams misschien wel kunnen werken aan de positieve identiteitsontwikkeling van jongeren, maar ik geloof niet dat die erkende moskeeën ervoor gaan zorgen dat er geen radicalisering meer plaatsvindt in ons land."

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="nl" dir="ltr">Herbekijk hier het debat in <a href="https://twitter.com/hashtag/7dag?src=hash">#7dag</a> over erkenning van moskeeën <a href="https://t.co/8KsU4LUk2o">https://t.co/8KsU4LUk2o</a></p>-- De Zevende Dag (@De7deDag) <a href="https://twitter.com/De7deDag/status/823139652517253120">January 22, 2017</a></blockquote><script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>