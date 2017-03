'Er is maar één reden waarom de NMBS nog niet failliet is: ze is too big to fail'

Zelden werd zo weinig van een nieuwe ceo verwacht als van Sophie Dutordoir bij de NMBS. De voormalige topvrouw van Electrabel, die tussendoor een delicatessenzaak uitbaatte, volgt deze week Jo Cornu op bij het logste van onze overheidsbedrijven. Cornu heeft de afgelopen drieënhalf jaar telkens weer gezegd waar het op stond: de NMBS is te duur. Een studie uit 2015 wijst uit dat ze gemiddeld 110 miljoen euro meer verteert dan vergelijkbare buitenlandse spoorwegmaatschappijen, terwijl de kwaliteit van haar dienstverlening lager is. Cornu benoemde de problemen, maar heeft er zo goed als niets aan gedaan. Zal Dutordoir daar wel in slagen? Niemand gelooft het echt.

