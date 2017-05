'Elke sporter moet kunnen sporten zonder schrik voor grensoverschrijdend gedrag'

Na getuigenissen in de media over de machocultuur en het soms grensoverschrijdende gedrag binnen het judo, kwam maandagavond een bijzondere raad van bestuur van de judofederatie bijeen. Na afloop deelde de VJF mee dat er een aantal specifieke maatregelen werd uitgewerkt, zowel preventief als curatief. Concreet wil de federatie de jonge atleten mentaal assertiever en weerbaarder maken. Verder bekijkt ze of ze een laagdrempelig aanspreekpunt ter beschikking kan stellen van atleten.

"Ik zie een aantal positieve zaken", stelt minister Muyters vast na de communicatie van de VJF. "Ik ga dit van nabij opvolgen zodat hier echter werk van wordt gemaakt. Ik ga hen vragen hoe ze dat laagdrempelig contactpunt effectief gaan organiseren, hoe ze kunnen garanderen dat mensen goed worden opgevangen, wat ze zullen doen met de getuigenissen... Ik ga vragen om mij te briefen bij elke stap die wordt gezet, zodat dit ernstig wordt aangepakt."

Muyters maakt duidelijk dat hij geen indicaties heeft dat de VJF het probleem niet ernstig zou willen aanpakken. "Het is essentieel dat elke sporter kan sporten zonder schrik te hebben voor grensoverschrijdend gedrag", aldus nog Muyters.