Elektrische bedrijfsfietsen zijn big business

'We leasen nu al twee jaar bedrijfsfietsen, en elektrische bedrijfsfietsen maken een geweldige opgang. We zetten er momenteel ongeveer 1000 per maand in het verkeer', zegt Saskia Raymaekers.

Vooral dit jaar is het aantal leasebikes sterk toegenomen: 'Tussen januari en juni hebben we 3028 leasecontracten afgesloten: 56 procent voor een gewone elektrische fiets, 20 procent voor een speedpedelec en 4 procent voor een racefiets.

Verder zijn er nog kleine percentages stadsfietsen, vouwfietsen, moutainbikes en bakfietsen.' En dan moet september nog komen: 'Veel bedrijven zullen dan hun fietsplan uitrollen. Dit is pas het begin van de grote doorbraak.'

Een gewone e-bike wordt aanbevolen voor werknemers die 10 à 15 kilometer van hun werk wonen, de speedpedelecs zijn ook voor grotere afstanden geschikt. 'Het verbaast ons welke afstanden mensen willen afleggen met gewone elektrische fietsen', zegt Raymaekers. 'Vaak zijn dat mensen die denken: dan heb ik mijn dagelijkse training ineens gehad.'

Ook de overheid doet een duit in het zakje: zowel de Vlaamse als de federale regeling nam begin deze zomer maatregelen om het gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer aan te moedigen en financieel aantrekkelijker te maken.

Volgens Raymaekers heeft het succes van de e-bike toch vooral te maken het 'mobiliteitsinfarct' dat grote stukken van Vlaanderen en Brussel verlamt. 'Wij hebben almaar meer grote bedrijven uit de regio Antwerpen als klant', zegt ze.

'Fietsleasing is bovendien voordelig voor werknemers. Die leveren meestal alleen een beetje brutoloon in, maken aanspraak op een fietsvergoeding, en de fiets wordt vaak aangeboden aan werknemers die toch nooit in aanmerking kwamen voor een bedrijfsauto. Zelfs in veel industriële bedrijven krijgen arbeiders nu een e-bike.'